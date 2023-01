Siculiana, crolla edificio disabitato: sgomberata famiglia

Paura per il crollo di un edificio disabitato in via Mangione a Siculiana. Il fatto è avvenuto ieri giorno dell’Epifania e sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, gli agenti della polizia locale, i carabinieri e anche i responsabili dell’ufficio tecnico comunale di Siculiana che, dopo aver ispezionato tutte le residenze limitrofe, hanno deciso, in via precauzionale, di fare sgomberare un nucleo familiare composto da cinque persone. Per fortuna non ci sono stati feriti.