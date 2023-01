Agrigento, travolto da auto mentre attraversa la strada: pensionato in ospedale

Un pensionato di settantanove anni è stato investito da un’auto in marcia mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto in via Gioeni, nel centro di Agrigento. Al volante di una Opel Corsa un altro pensionato di settantasette anni.

L’impatto è stato violento e il pedone è stato scaraventato a terra. Immediati i soccorsi con due ambulanze sul posto e il trasferimento all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il ferito non versa in pericolo di vita ma ha riportato diversi traumi. Indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica.