Campobello di Licata, Nonno Angelo festeggia 100 anni

100 primavere per il nonnino Angelo Favata. E’ festa nel centro agrigentino. Un traguardo importante per lui e per tutta la comunità campobellese. Il nonnino ha ricevuto anche una gradita visita da parte dell’Amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco Antonio Pitruzzella, del vicesindaco Rosario Di Proietto e degli assessori Calogero Patti e Paola Bove, i quali gli hanno fatto dono di una targa commemorativa e di una copia dell’atto di nascita. Erano presenti ai festeggiamenti – e non poteva essere altrimenti – anche i familiari del nonnino ed alcuni dei parenti. Il centenario ha ricordato ai presenti segmenti della sua vita, la sua faticosa vita sui campi per campare la famiglia. Un nostro caloroso augurio a nonno Angelo di vivere altri cento anni.

Giovanni Blanda