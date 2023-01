Da oltre un anno non può aprire il tabacchino: commerciante inizia sciopero della fame

Dal novembre 2021 ha dovuto chiudere la sua tabaccheria a causa della frana di un costone a ridosso della via pubblica, a Porto Palo di Menfi. Un commerciante del paese, Giuseppe Scirica, ha cominciato lo sciopero della fame posizionandosi sopra la montagna di fango che dopo 14 mesi non è stata ancora rimossa e messa in sicurezza.

Il commerciante è esasperato e non si dà pace poiché costretto a chiudere la sua attività. Un problema che solamente sulla carta ha trovato una soluzione con la progettazione dei lavori che però tardano a partire. La politica locale si è interessata alla vicenda ma adesso servono risposte concrete.

Il sindaco di Menfi ha annunciato per lunedì un incontro con il Genio Civile per affrontare le modalità di intervento per risolvere il problema. “Comprendo che un cittadino chiede risposte concrete alle istituzioni”, dichiara il sindaco di Menfi Marilena Mauceri. “Ci siamo sin da subito attivati con gli organi preposti per cercare una soluzione adeguata e ad oggi è stato realizzato un primo intervento di messa in sicurezza del costone secondo le priorità stabilite dalla Protezione civile, che ha finanziato l’intervento. Ho continuato a sollecitare gli enti per completare i lavori e ho gia programmato per lunedi un incontro con il Genio Civile per stabilire le modalità di intervento. Rimango a disposizione di tutta la comunità sullo stato dei fatti e sulle future evoluzioni della problematica”.