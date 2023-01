FdI Canicattì, Senatrice Bucalo incontra i docenti TFA

l’On Ella Bucalo , senatrice del gruppo fratelli D’Italia , responsabile del dipartimento scuola e istruzione di FDI grazie ad un iniziativa promossa da Fratelli d’Italia Canicattì ( Circolo P. Borsellino ) ha incontrato da remoto in una web Meet , un gruppo di docenti specializzati all’Estero ,per affrontare le diverse problematiche della categoria in particolare quella del riconoscimento del titolo ,dopo le ultime azioni del governo . La senatrice si è dimostrata disponibile a lottare al fianco dei docenti e si è ripromessa di incontrarli nuovamente con l’auspicio di portare importanti novità legislative , una volta ritornata a Roma ha infatti sottolineato mi attiverò insieme agli altri colleghi della Commissione ad iniziare l’iter che porterà più di 10.000 docenti sulle cattedre .Soddisfatti i rappresentati dei docenti presenti alla Call perché hanno apprezzato l’impegno di FDI a loro fianco e la serietà e schiettezza dei nostri parlamentari sempre in prima linea per i la soluzione dei problemi dei cittadini