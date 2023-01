Ritrovato il corpo senza vita del 58enne scomparso a Sortino

E’ stato ritrovato il corpo senza vita di Luigi Di Pietro, il 58enne carabiniere in pensione, che risultava scomparso dal 29 dicembre scorso. I vigili del fuoco hanno rintracciato il cadavere in una zona impervia, nella zona di Sortino, il Comune montano del Siracusano dove l’uomo viveva. A lanciare l’allarme era stato il figlio dell’uomo che si era rivolto alle forze dell’ordine non avendo avuto più notizie dal padre.

Non si esclude che, durante una passeggiata, possa essere scivolato, forse per un malore o in modo accidentale, in ogni caso gli inquirenti non escludono la possibilità che il 58enne possa aver compiuto un gesto drammatico. L’altra ipotesi è che il militare in pensione impossibilitato a chiedere soccorso perché ferito sia rimasto incastrato fino al decesso. Alle ricerche hanno partecipato tutte le forze dell’ordine, la Protezione civile ed i vigili del fuoco, che hanno usato un elicottero pe sorvolare la zona nella speranza di individuare il 58enne.