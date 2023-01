Agrigento, il parcheggio pluripiano resta chiuso: manca nulla osta dei vigili del fuoco

Il parcheggio pluripiano di Agrigento resta ancora chiuso. La struttura di via Empedocle, la cui riapertura era stata annunciata prima dell’evento di capodanno, necessita ancora del nulla osta dei Vigili del Fuoco. Il pluripiano è chiuso dal settembre scorso in seguito ad un incendio ma anche, dopo accertamenti, della scoperta della mancanza dell’inizio attività per una parte di esso. Il parcheggio è una struttura strategica che permette di dare ossigeno alla viabilità agrigentina. Il comune è al lavoro per sbloccare la situazione.

Intanto il Codacons Agrigento, con il vicepresidente Giuseppe Di Rosa, commenta: “Con la Determina Dirigenziale n. 322 del 28.12.2022, dopo la messa in sicurezza e ottenute tutte le autorizzazioni di cui era sfornito(così diceva il sindaco), era prevista la riapertura del Parcheggio Pluripiano di Via Empedocle/Pietro Nenni, le attività di ricezione turistica della zona avevano ripreso a respirare, ed invece, eccolo ancora chiuso senza nessuna comunicazione da parte di chi amministra la città”.