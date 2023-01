Campobello di Licata: Tari, Agevolazioni per disabili e anziani

Sulla Tari agevolazioni per disabili ed anziani deliberate della Pubblica amministrazione, governata dal sindaco Antonio Pitruzzella. Con delibera municipale, infatti, sono autorizzate, entro il limite di spesa di euro 10.000, agevolazioni sulla riduzione del 30% della Tari per le abitazioni occupate da nucleo familiare residente nel territorio comunale con almeno un soggetto che si trova, certificato da apposito verbale rilasciato dalla specifica commissione medica, in una delle seguenti condizioni: legge 104, invalidità del 100%; invalidità del 74% per anziani ultra settantenni; nucleo familiare residente, con almeno un occupante ultra settantacinquenne, come emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune, con Isee non superiore a euro 7.500. L’utente che ha diritto a queste agevolazioni, deve presentare formale richiesta entro il 10 marzo 2023, a pena di decadenza del diritto, direttamente all’ufficio protocollo del Comune. Attivato, altresi, entro il limite di spesa autorizzato di euro 14.400, la fattispecie prevista di calcolare la Tari, non considerando componenti del nucleo familiare residenti, ma domiciliati altrove. Anche in questo caso, la richiesta è da presentare entro il 10 marzo. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare, fra gli altri: i membri domiciliati altrove, anche quelli domiciliati per motivi di studio fuori dalla Sicilia.

Giovanni Blanda