Inciampa su un monopattino “posteggiato” e sbatte la testa, donna ferita

I monopattini a Palermo continuano ad essere pericolosi. Anche quando sono fermi, visto che chi li “posteggia” non sempre è accurato nel farlo e nel non mettere in pericolo gli altri. Come è successo ieri, ad esempio, nella zona pedonale di via Ruggiero Settimo, davanti a Zara.

Uno di questi monopattini era infatti parcheggiato al centro del marciapiede, ma ovviamente tra la folla non si vedeva . Una signora dunque se l’è ritrovato davanti ed è caduta a faccia in giù, battendo la testa. Il mancato rispetto delle regole, in assenza totale di controlli, sta rendendo veramente difficile la vita ai pedoni che, oltre a dovere scansare le innumerevoli buche su asfalto e marciapiedi, devono cercare di sopravvivere anche ai mezzi cosiddetti “green”, utilizzati in modo selvaggio.

Ormai da mesi monopattini, bici elettriche e a volte scooter che sfrecciano in mezzo la folla, a pochi centimetri dai pedoni, specie tra i bambini, sono un caso. Anche quei tavolini dei locali, che qualche volta sono messi letteralmente in mezzo alla strada, non aiutano di certo. Insomma per fare una passeggiata si deve fare una gimcana.