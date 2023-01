Campobello di Licata, il Comune rilascia concessioni edilizie

Il Comune di Campobello di Licata ha rilasciato due licenze edilizie. Una licenza edilizia e’ stata concessa ad Antonio Cipollina, per la ristrutturazione del fabbricato e diversa distribuzione interna, struttura sita in via Siracusa.

L’altra concessione edilizia e’ stata rilasciata a

Crocifisso Rizzo, si tratta di una sanatoria amministrativa.

La notizia e’ stata diffusa dalla civica amministrazione, guidata dal sindaco Antonio Pitruzzella, della lista composta dalPartito Democratico con il Movimento 5 Stelle.

GIOVANNI BLANDA