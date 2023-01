Sant’Angelo Muxaro, 29enne ferito gravemente in incidente stradale

Brutto incidente stradale autonomo lungo la strada statale 189, nei pressi del bivio per muxarello. Un 29enne di Sant’Angelo Muxaro ha perso il controllo dell’automobile andando a sbattere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mussomeli e i soccorsi che lo hanno trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’uomo, seppur ferito seriamente, non sarebbe in pericolo di vita.