30enne picchiato e rapinato di mille euro: due denunce

I carabinieri della stazione di Caltabellotta, insieme ai militari della Compagnia di Sciacca, hanno denunciato due braccianti agricoli tunisini – 27 e 23 anni – per una rapina avvenuta in via Delle Rocche nel giorno dell’Epifania.

I due, secondo quanto ricostruito, avrebbero picchiato, minacciato e rapinato un connazionale di trent’anni.

A quest’ultimo, lasciato ferito per terra, sono stati portati via mille euro in contanti. I carabinieri hanno arrestato anche la vittima della rapina, nel frattempo finito in ospedale con un trauma cranico, poiché rientrato illegalmente sul territorio nazionale nonostante un provvedimento di espulsione.