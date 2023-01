Giancarlo Granata: “Ministro Piantedosi ad Agrigento dimostra attenzione Governo Meloni verso la nostra terra”

Il responsabile provinciale del Dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia Giancarlo Granata esprime soddisfazione per la visita Istituzionale del Ministro degli Interni Dott. Piantendosi ad Agrigento .

“La venuta del Ministro Piantendosi – dichiara Giancarlo Granata – dimostra l’attenzione del Governo Meloni verso Lampedusa e la nostra terra, che ha pagato un tributo altissimo nella gestione del problema dell’immigrazione clandestina.

Di grande rilievo è stato il messaggio lanciato dal Ministro di sgravare la Sicilia, e in particolar modo Lampedusa, dal continuo susseguirsi di sbarchi, dirottando quando è possibile le navi delle ONG verso altre destinazioni .

L’Italia e in particolar modo la Sicilia non possono continuare a farsi carico di essere la frontiera dell’Europa – continua Giancarlo Granata – la provincia di Agrigento accoglie stabilmente 1350 persone oltre ad essere il punto di prima accoglienza.

In questo senso – conclude Giancarlo Granata – riteniamo necessarie l’adozione di misure compensative a favore dell’isola di Lampedusa e della nostra provincia, che devono essere apprezzate e conosciute nel mondo per le loro bellezze naturali, culturali, archeologiche , monumentali ed enogastronomiche, siamo sicuri che il Governo Meloni si muoverà concretamente in questa direzione”.