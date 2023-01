Auto a fuoco a Licata: al via indagini

Auto a fuoco a Licata in via Verdi, una delle traverse tra via Campobello e corso Italia.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, quando hanno notato che una Fiat Punto parcheggiata accanto al marciapiede era completamente avvolta dalle fiamme.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno cercato di salvare il salvabile, ma l’auto è andata completamente distrutta. Indagano le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto ; nessuna pista esclusa.