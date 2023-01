Agrigento, piscina comunale: commissione chiede verifica su ritardo apertura

La Commissione II del comune di Agrigento, presieduta da Giuseppe La Felice e composta dai consiglieri Hamel e Cirino, si è riunita oggi per affrontare l’annoso problema della riapertura della piscina comunale. “Nonostante le sollecitazioni reiterate nei confronti dell’amministrazione – si legge in una nota – non è pervenuta ancora nessuna comunicazione in ordine al superamento delle problematiche dell’accatastamento dell’immobile e quindi della possibilità di ripristino dell’impianto di riscaldamento le cui funzionalità è pregiudiziale alla fruizione dell’utenza.”

Prosegue la nota: “La commissione evidenzia che già 11 novembre scorso l’assessore al ramo aveva assicurato che la procedura di accatastamento e regolarizzazione dell’impianto era in fase conclusiva, ma alla data attuale nulla sembra essere stato fatto e numerosi disabili non hanno più avuto la possibilità di effettuare le terapie riabilitative per le quali è indispensabile poter fruire di una piscina. La commissione ritenendo che non possono essere più tollerati rinvii nell’apertura dell’impianto formalizzerà una richiesta di verifica sulle responsabilità dei ritardi e sugli eventuali danni subiti dal comune.”