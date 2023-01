Agrigento, rubate 7 auto da carrozzeria: indagini in corso

Maxi furto ad Agrigento. La scorsa notte ignoti malviventi sono entrati in azione nel deposito di una autocarrozzeria in via Scifo, nei pressi di contrada Fondacazzo. I ladri, approfittando dell’oscurità della notte, sono riusciti a portare via ben sette veicoli appartenenti ad altrettante persone.

Le auto erano parcheggiate all’interno della struttura. E sono tanti gli interrogativi ancora da sciogliere, a partire sul come siano state rubati e trasportati i veicoli. A fare la scoperta è stato questa mattina il titolare dell’autocarrozzeria che ha chiamato la polizia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Al vaglio degli investigatori la presenza di telecamere che potrebbero aver ripreso l’accaduto. In ogni caso, dinamica e modalità, restano ancora un mistero.