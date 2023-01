Agrigento, si completano lavori nel parcheggio comunale in via Gioeni

Sono in dirittura di arrivo i lavori di riqualificazione del primo parcheggio comunale di via Gioeni. L’intervento, che rientrano nei progetti di restyling dell’intera Porta di Ponte, verrà concluso entro il 19 gennaio. il piazzale sarà interdetto alla sosta auto per permettere la scarifica e l’asfaltatura. Nei giorni 18 e 19 gennaio, invece, si interverrà per realizzare la segnaletica orizzontale e le strisce blu.