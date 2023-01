Campobello di Licata, 102 mila euro è il Fondo di sostegno ai “Comuni marginali”

Nuovi termini per presentare istanza, al Comune di Campobello, per il “I Fondi di sostegno ai Comuni marginali”. E’ di circa 102 mila euro il fondo di sostegno. La Pubblica amministrazione, con deliberazione di Giunta municipale ha approvato, infatti, l’avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse previste ai Comuni cosiddetti “marginali”, previste dal “Fondo di sostegno ai Comuni marginali”. Entro il 15 gennaio 2023, le misure previste: 80 mila euro, per la concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali ed agricole. L’altra risorsa prevista ammonta a 21.987,98 euro – istanza da inoltrare entro il prossimo 30 aprile -, per la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei Comuni delle aree interne a titolo di concorso per le spese di acquisto o di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

Giovanni Blanda