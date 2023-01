Campobello di Licata, Comune: Accordo con Banca Sistema

Determina dirigenziale del settore Gestione entrata.

Impegno di spesa del Comune di Campobello di Licata, per l’accordo transattivo bonario con Banca ‘Sistema’ di Milano, per oneri finanziari maturati, relativi ai servizi in rete, per la somma di euro 12.625,85.

La Determina comunale trasmessa a sindaco, segretario comunale e servizi interni.

GIOVANNI BLANDA