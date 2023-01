Licata, fuoco al portone di casa e all’auto di un pastore: indagini

Fuoco nella notte a Licata. Un incendio, la cui natura è al vaglio degli inquirenti, ha danneggiato la Fiat Punto di proprietà di un pastore quarantottenne del posto. Il rogo è avvenuto in via Giuseppe Verdi, nel centro cittadino.

Le fiamme, in breve tempo, si sono propagate fino al portone di ingresso dell’abitazione dell’uomo. Danneggiata anche un’altra automobile parcheggiata, una Opel Zafira, di proprietà di un commerciante residente in zona.

Scattato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina. I danni sono ancora in corso di quantificazione ma non sarebbero coperti da assicurazione. Al via le indagini dei carabinieri della locale Compagnia. Non si esclude l’ipotesi dell’incendio doloso.