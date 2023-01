Licata, l’incendio al carro funebre è doloso

Non ci sono più dubbi. L’incendio ai danni dell’impresa di pompe funebri di Licata, avvenuto nella notte di Capodanno, è doloso. L’atto incendiario è stato ripreso dalle telecamere del circuito di vidosorveglianza e immortala un uomo incappucciato che entra dal vialetto prospiciente a via Marianello prima di iniziare a cospargere di benzina il carro funebre parcheggiato e una delle porte della camera mortuaria. Successivamente si vede l’uomo appiccare il fuoco con un accendino prima di dileguarsi. Come si ricorderà, a causa del rogo il carro funebre era stato carbonizzato e danni lievi erano stati riportati da una delle camere mortuarie.

I Carabinieri della Compagnia di Licata diretti dal Capitano Augusto Petrocchi stanno seguendo una pista chiara e sebbene sulla vicenda venga giustamente mantenuto il più stretto riserbo, alcune persone sono state sentite anche nella giornata di ieri e sviluppi sono attesi già in tempo breve per dare un volto ed un nome all’autore del fatto criminale.