Furto in una scuola, denunciati due giovani: una è minorenne

Due giovani, tra cui una minorenne, sono stati denunciati dai Carabinieri di Ragusa per il furto perpetrato in danno all’istituto scolastico ”Psaumide” di Santa Croce Camerina. Degli ignoti, tagliando una zanzariera e forzando una finestra del piano terra, sono riusciti ad entrare all’interno dell’istituto e ad asportare indisturbati un televisore e diverse apparecchiature per la riproduzione di contenuti. Attraverso articolata attività di indagine, con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, i Carabinieri di Santa Croce sono riusciti ad individuare i responsabili dei furti e grazie alla collaborazione con il personale della locale Polizia Municipale ad identificare gli autori del furto in un ventenne ed una minorenne. I militari della Stazione, raccolte le informazioni necessarie, hanno proceduto a deferire in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria i due giovani per il reato di furto aggravato in concorso.