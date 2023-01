Report della Polizia municipale di Campobello di Licata.

Proventi per sanzioni al Codice della strada relativi ai mesi ottobre-dicembre

2022. Sono state accertate 73 violazioni per un importo, al netto della riduzione del 30 per cento prevista dal codice della strada, per complessivo euro 2.504,60.

Atto amministrativo inviato a segretario comunale, sindaco, servizi di segreteria.

L’area Lavori pubblici, intanto, ha proceduto all’ affidamento del servizio gestione, manutenzione ordinaria dell’ascensore e montascale installati nel palazzo municipale per il 2023.

GIOVANNI BLANDA