Campobello di Licata, Impegno di spesa per servizio di conferimento dei Rifiuti solidi urbani

L’ufficio comunale Ambiente ha disposto l’impegno di spesa del Comune per l’ affidamento del servizio su conferimento, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, derivanti dallo spazzamento meccanizzato delle strade, per la somma di euro 31.944, iva inclusa del 10 per cento.

Il provvedimento municipale è stato trasmesso al sindaco Antonio Pitruzzella, al segretario comune Luigi Lazzaro, all’ ufficio contratti e ai servizi esterni

GIOVANNI BLANDA