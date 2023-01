Epilogo tragico per l’incidente sulla A29, muore automobilista

Muore all’ospedale Civico di Palermo l’automobilista che questa mattina è rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto sull’A29 Palermo Mazara del Vallo, alle porte del capoluogo siciliano. Il cuore di Giuseppe Rizzo, 55 anni, alla guida di un’utilitaria, ha smesso di battere poco dopo l’arrivo al nosocomio. L’uomo era rimasto incastrato all’interno della sua auto dopo il violento impatto. Si è scontrato contro il furgone di un supermercato. Ad avere la peggio l’auto che si è letteralmente accartocciata su se stessa.

L’incidente si è verificato poco dopo l’alba all’altezza del Leroy Merlin. Dentro l’auto a rimanere incastrato Rizzo che non era stato in grado di uscire dall’abitacolo. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno effettuato le necessarie operazioni per riuscire ad aprire uno squarcio nell’auto e aiutare a soccorrere l’automobilista.

Ad attendere la fine delle operazioni dei pompieri gli operatori del 118 che hanno caricato il ferito sulla barella e lo hanno trasportato al Civico di Palermo. I medici hanno fatto il possibile per strappato alla morte ma ogni tentativo si è rivelato vano. L’automobilista muore poco dopo il suo arrivo al nosocomio. Aveva riportato gravissime lesioni. Sul posto anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Ancora da valutare le cause che hanno portato alla collisione tra i due veicoli. Inevitabili i disagi alla circolazione con rallentamenti all’altezza della zona dove è avvenuto l’incidente.