Ex Pip, Cisal: “Bene incontro col Governo, in 15 giorni la ricognizione per l’assunzione nelle partecipate regionali”

“Entro 15 giorni, verrà effettuata la

ricognizione dei 2.500 lavoratori del bacino ‘Pip Emergenza Palermo’

per l’assunzione nelle 13 partecipate regionali: un impegno, preso

questo pomeriggio dal Governo Schifani, che avvia finalmente il

percorso che ci consentirà di chiuderà una lunga stagione di

precariato”. Lo dicono Nicolò Scaglione e Mimmo Russo della Cisal a

margine dell’incontro fra il Governatore Renato Schifani, l’assessore

al Bilancio Marco Falcone e le organizzazioni sindacali sulla vertenza

ex Pip.

“Abbiamo chiesto con forza l’attuazione dell’articolo 25 della legge

16 del 2022 – spiegano Scaglione e Russo – che prevede l’assunzione

nelle partecipate e per il quale è stato istituito un tavolo tecnico

presso l’assessorato al Bilancio, con una convocazione per giovedì

prossimo, ponendo anche l’esigenza di affiancare un iter di

accompagnamento volontario alla pensione. Il Governo si è inoltre

impegnato a verificare, nella prossima Finanziaria, un adeguamento del

sussidio dei lavoratori su base Istat”.