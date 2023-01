Giancarlo Granata: L’arresto del boss Matteo Messina Denaro dopo trenta anni rappresenta una vittoria dello Stato contro

L’arresto del boss Matteo Messina Denaro dopo trenta anni rappresenta una vittoria dello Stato contro la criminalità organizzata dichiara Giancarlo Granata responsabile provinciale del dipartimento legalità di Fratelli d’Italia .

L’arrivo ieri a Palermo subito dopo l’arresto della Premier Giorgia Meloni dimostra, continua Giancarlo Granata, l’impegno incessante che il Governo avrà sempre contro l’illegalità e le mafie .

Un sentito ringraziamento rivolgiamo, dichiara Giancarlo Granata, agli uomini e alla donne delle nostre forze dell’ordine che ogni giorno combattano in prima linea per l’affermazione della legalità .

Occorre conclude Giancarlo Granata continuare incessantemente in questo impegno, fare apprezzare sempre di più la nostra amata terra per le sue bellezze, e come dichiarato dalla nostra leader Giorgio Meloni dire ai nostri figli che la mafia si può battere