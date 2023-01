Realmonte, auto si ribalta dopo scontro: due feriti

Incidente stradale questa mattina lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio di Realmonte. A scontrarsi, per motivi ancora in corso di accertamento, sono state una Golf e una Alfa 147. Quest’ultimo veicolo, dopo l’impatto, si è ribaltato sulla carreggiata. Il bilancio è di due feriti. Non dovrebbero essere in pericolo di vita. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per le cure mediche. Sul posto i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto.