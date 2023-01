Canicattì, Convocazione Consiglio Comunale il 25 gennaio

SI COMUNICA, AI SENSI DELL’ART. 44, E SEGUENTI, DEL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È CONVOCATO, IN SEDUTA PUBBLICA ED IN SESSIONE ORDINARIA, PER LE ORE 18 DI MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2023 IN PRIMA CONVOCAZIONE E ALL’OCCORRENZA ALLE ORE 19 IN SECONDA CONVOCAZIONE. alla seduta che SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I. PER L’OCCASIONE SARANNO ADOTTATE TUTTE LE MISURE NECESSARIE AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI VIGENTI IN TEMA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.

SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

COMUNICAZIONIDELPRESIDENTE.

LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE SEDUTE PRECEDENTI. INTERROGAZIONI.

MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “INTITOLAZIONE DI UNA VIA CITTADINA A MARCO VINCI”,

PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 30008 DEL 01/08/2022, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: DI FAZIO GIANGASPARE, CUVA ANGELO, MURATORE CALOGERO E ALTRI

MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “EMERGENZA LOCULI CIMITERO DI CANICATTI – DISCUSSIONE – PROPOSTE – SOLUZIONI”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 1505 DEL 12/01/2023, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE: FALCONE FABIO.

MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “INTITOLAZIONE AREA CITTADINA A ELIDE CANGIALOSI”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 1973 DEL 17/01/2023, PRESENTATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE LICATA DOMENICO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SOCIO- SANITARI DISTRETTUALI (DISTRETTO SOCIO SANITARIO D3) COMUNI DI CANICATTÌ, CAMASTRA, CAMPOBELLO DI LICATA, CASTROFILIPPO, GROTTE, NARO, RACALMUTO E RAVANUSA, EX ART. 30 D.LGS. 267/2000.”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 49973 DEL 21/12/2022, PRESENTATA DALL’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI, GIORDANO FRANCESCO;