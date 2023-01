Imprenditore condannato dalla Corte dei Conti, deve restituire contributi

I giudici di appello della sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana presieduti da Giuseppe Aloisio hanno condannato un imprenditore di Valledolmo a risarcire con 317 mila euro all’Agea.

Secondo quanto stabilito dai giudici contabili avrebbe percepito contributi pubblici per l’ammodernamento delle aziende agricole che in base alle indagini del nucleo di polizia economico e finanziaria della Guardia di Finanza “grazie all’aiuto dei familiari e imprese fornitrici compiacenti – si legge nella sentenza dei giudici – avrebbe realizzato un meccanismo fraudolento per simulare anche parzialmente i costi sostenuti con fatture gonfiate”.