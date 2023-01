In aeroporto esibisce passaporto falso, donna arrestata

Esibiva il passaporto francese falso, in tasca aveva quello regolare. Ancora non è chiaro il perché una donna di nazionalità africana abbia esibito appena sbarcata in Sicilia quel documento farlocco. E’ successo all’aeroporto di Catania. Sono in corso le indagini della Polaria, la polizia di frontiera, per cercare di capire.

L’episodio è accaduto la notte scorsa. La polizia di frontiera aerea stava effettuando un’attività ordinaria di verifica documentale all’interno dell’aeroporto di Catania. Controllo che si era focalizzato nei confronti dei passeggeri di un volo in arrivo da Casablanca, in Marocco. A conclusione di questi controlli gli agenti hanno arrestato una cittadina straniera di 38 anni. Secondo l’accusa avrebbe esibito un passaporto francese falso. Il documento è risultato falsificato dopo gli accertamenti tecnici effettuati dagli esperti operatori della polizia di Stato.

Durante la successiva perquisizione sulla persona, è stato rinvenuto un passaporto ordinario congolese. La passeggera ha ammesso che il passaporto francese era effettivamente falso. Per questo motivo gli agenti l’hanno arrestata per “possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi”.