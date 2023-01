17enne scomparso trovato senza vita sotto un ponte

Si spengono le speranze dei familiari che dalla mattinata di ieri cercavano di ritrovare dii un giovane 17 anni. Il giovane, infatti, era scomparso dalla sua casa di Scaletta Zanclea, in provincia di Messina, senza fare più ritorno. Questa mattina la tragica notizia dopo l’avvio delle ricerche: il giovane è stato trovato privo di vita come riporta Tempostretto.

La scomparsa del giovane di Scaletta Zanclea, ha mobilitato il paese e e i familiari avevano lanciato numerosi appelli sui social per rintracciarlo. Purtroppo, la notizia tanto temuta è arrivata stamattina, con il ritrovamento del suo corpo senza vita nelle vicinanze di un ponte nella zona alta del torrente Divieto.

Le ricerche sono state effettuate anche nei comuni vicini della riviera jonica, ma purtroppo non hanno dato esito positivo. I genitori del ragazzo avevano anche presentato una denuncia alle autorità dopo che il 17enne non aveva più fatto rientro a casa.

frequentava il liceo scientifico Seguenza di Messina, e la sua prematura scomparsa ha causato un grande dolore. La salma è stata restituita ai familiari.