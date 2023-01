A Sambuca la Giornata del Ringraziamento della Coldiretti

Nei piccoli borghi nasce la maggior parte dell’enogastronomia sostenibile e a km zero conservata nel tempo dalle imprese agricole con un impegno quotidiano per assicurare la salvaguardia delle colture storiche, la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico e il mantenimento delle tradizioni alimentari. Anche per questo Sambuca di Sicilia, borgo dei borghi nel 2016, domenica 22 gennaio sarà la location della Giornata del Ringraziamento della Coldiretti di Agrigento. La messa sarà celebrata alle 11.30 dall’Arcivescovo, Mons. Alessandro Damiano, nel Santuario Beata Vergine dell’Udienza e subito dopo, in Corso Umberto I saranno benedette le macchine agricole.

Ma Sambuca è anche il paese dove le case ad un euro sono alla base di uno sviluppo turistico ed economico per contrastare lo spopolamento e proprio grazie a questa iniziativa nascerà “Casa Coldiretti” in una struttura che diventerà il centro delle attività dell’organizzazione. Un altro momento particolarmente significativo di domenica prossima è la concomitante esposizione dei resti dell’auto del giudice Giovanni Falcone ucciso della mafia insieme alla scorta che – sottolinea il presidente Ignazio Gibiino – dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro rappresenta un simbolo ancora più forte di legalità.

La giornata del ringraziamento si concluderà con la degustazione di prodotti Campagna Amica.