Aggredisce operaio con mazza da baseball: denunciato 36enne

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cammarata hanno denunciato S.C., 36 anni di San Giovanni Gemini, per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’uomo, operaio, avrebbe aggredito con una mazza da baseball un collega catanese di quarantatré anni.

Il fatto è avvenuto in piazza Maria Santissima Cacciapensieri, nel centro del paese agrigentino. Non è chiaro il motivo alla base dell’aggressione. I due avrebbero cominciato a discutere e, dopo uno scambio non proprio amichevole di parole, il più giovane ha preso la mazza tentando di colpire il rivale.

Quest’ultimo ha riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno evitato il peggio e, dopo aver identificato i protagonisti, hanno proceduto alla denuncia del più giovane.