Canicattì, insediamento ufficiale dell’Organo Straordinario di Liquidazione

Lo scorso lunedì si è ufficialmente insediato l’Organo Straordinario di Liquidazione i cui componenti sono i dottori: FERLISI Calogero, PITROLA Fortunato Antonio Domenico e PALUMBO Danilo.

La Commissione è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 22/12/2022, per occuparsi dell’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso del Comune di Canicattì, nonchè per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente che lo scorso 20 aprile 2022, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2022, aveva dichiarato lo stato di dissesto finanziario.

Pertanto, al fine di reperire informazioni sulle passività prodotte dall’Ente fino al 31/12/2020, si invitano tutti coloro che ritengono di averne diritto a presentare, entro le ore 12 del 20 marzo 2023, istanza in carta libera corredata da apposita documentazione contenente:

1. proprie generalità o ragione sociale, indirizzo ed eventuale posta elettronica certificata (P.E.C.);

2. oggetto del credito vantato al 31.12.2020 nei confronti del Comune di Canicattì;

3. importo;

4. indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito;

5. idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente;

6. eventuali cause di prelazione;

7. eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Il plico, indirizzato alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Canicattì – Corso Umberto I n.59 – 92024 Canicattì, potrà essere presentato direttamente al protocollo del Comune (in C.so Umberto I n. 59 piano terra) in orario d’ufficio, o a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it

Ricordiamo che gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio Protocollo generale sono i seguenti:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00,

ed il martedì ed il giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Per ulteriori info e per il fac simile della domanda si può consultare il sito istituzionale al link

http://www.comune.canicatti.ag.it/…/L/IT/IDPagina/5598

o ritirare il modulo all’Ufficio Protocollo.