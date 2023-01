Ribera, ladri in ospedale: rubati computer e accessori

Ladri in azione nel reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Ignoti, probabilmente nella notte tra il 14 ed il 15 gennaio, sono riusciti a intrufolarsi nella struttura sanitaria.

Una volta dentro, e cercato ovunque, si sono impossessati di un computer e di alcuni accessori. Nel dispositivo elettronico, peraltro, vi erano dati relativi ad alcuni referti. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato il personale sanitario che ha immediatamente avvertito i carabinieri.

I militari della locale Tenenza hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sicurezza così come dai rilievi effettuati dalla Scientifica. Il personale sanitario sta procedendo all’inventario per capire se possa essere stato rubato altro. La Procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta al momento a carico di ignoti.