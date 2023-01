Autonomia differenziata per la Sicilia “Schifani dica che è inaccettabile”

No all’autonomia differenziata, il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, sollecitato ad opporsi con fermezza. E’ questa la posizione del gruppo parlamentare di Azione che chiede al governatore di alzare le barricate contro questo sistema. Ieri c’è stata la visita del ministro alla Regione Siciliana per discutere proprio questo argomento. Dalle comunicazioni ufficiali, però, non si evince questo deciso pugno fermo di Schifani.

“Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il ministro Roberto Calderoli – premette il deputato alla Camera di Azione, il siciliano Davide Faraone – sono due ex colleghi Senatori. Ho avuto il piacere di conoscere bene nella passata legislatura in Senato. Sono contento che abbiano potuto confrontarsi sui temi istituzionali più importanti che riguardano la Sicilia. Spero che, al di là dei comunicati formali, il presidente Schifani abbia detto chiaramente al ministro che la proposta di autonomia differenziata, ad oggi in discussione, è inaccettabile e penalizza la nostra Isola ed il Sud. Nessuna paura e nessun problema sull’autonomia, tantissime problematicità sulla parola differenziata”.