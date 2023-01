Campobello di Licata porta le sue pizze sulle tavole del Festival di Sanremo 2023

È stato selezionato tra la categoria dei pizzaioli che saranno presenti nella location di prestigio simbolo di Sanremo “VIRGO VILLAGE SANREMO”, il villaggio del festival 6-11 febbraio 2023, Manuel Casuccio di soli 17 anni di Campobello di Licata.

La mia passione, racconta Manuel Casuccio, è nata circa tre anni fa all’età di appena 14 anni nella pizzeria ROMA gestita a conduzione familiare, quando cominciai a mettere le mani sulla pasta, scrutando ed osservando attentamente, per dopo riprovare da solo per farla mia, tutta l’esperienza che possedeva il bravo pizzaiolo che all’epoca lavorava all’interno della pizzeria. A distanza di circa 3 mesi, ho iniziato a cimentarmi nella parte realizzativa della pizza. La passione mi ha spinto anche a sacrificare e rinunciare a momenti di divertimento con gli amici e dedicarli allo studio specifico della panificazione, delle varietà di farine delle loro caratteristiche e come usarle, provando e riprovando con delle miscele di farine e l’utilizzo esclusivamente di lieviti naturali quali: i lieviti di birra, pasta acida o lievito madre, Kefir. Con grande gioia ricordo il giorno che ho ricevuto il primo libro, ordinato tramite internet, sulla composizione chimica del processo di panificazione. Alla sua prima lettura non avevo capito proprio nulla, ma ciò non mi ha impedito di desistere, anzi mi ha spronato maggiormente per ulteriori apprendimenti.

Dopo un anno ho capito che era giunto il momento di assumermi la piena responsabilità, all’interno della pizzeria familiare, di occuparmi personalmente di tutta la gestione inerente alla parte realizzativa e lavorativa delle pizze, ed in modo particolare la “Pizza Napoli”.

A 16 anni ho partecipato alla mia prima esperienza nel mondo delle competizioni, partecipando al campionato del mondo di pizza EXPOCOOK Palermo, classificandomi sesto per gara singola su trecento concorrenti, presentando “La Campobellese” una pizza prettamente con prodotti biologici locali composta da una vellutata di favi e pancetta arrotolata, innevata con scaglie di pecorino invecchiato inumidito con un filo di olio di oliva evo “Panarea” di produzione propria.

Passione e costanza mi hanno fatto partecipare a diversi corsi tra cui uno del Maestro Gabriele Bonci, uno dei più noti pizzaioli italiani nel mondo, dove ho acquisito esperienza e segreti per l’impasto perfetto.

Ad oggi gestisco una pizzeria a Campobello di Licata un piccolo comune della provincia di Agrigento.

L’anno nuovo 2023 è iniziato all’insegna di nuove esperienze.

Anche Pizzeria Roma ha deciso di portare la sua pizza sulle tavole di Sanremo.

Il mio obbiettivo è di far conoscere le prelibatezze Campobellesi e di tutta la provincia di Agrigento in quello che è il tempio della musica italiana: Sanremo.

Un’esperienza entusiasmante e non vedo l’ora di respirare a pieni polmoni l’atmosfera del Trofeo Pizza Festival di Sanremo e portarvi con me.

Dal 6 al 9 Febbraio 2023 io e la mia pizza canteremo a squarcia gola, nella favolosa Villa Ormond.

Un sogno che è diventata una bellissima realtà e per questo che sono super pronto e super carico per una nuova pazzesca avventura tutta da condividere con voi.

In anteprima vi anticipo che al ritorno di Sanremo, dal 6 al 7 marzo sarò presente alla Fiera del Mediterraneo a Palermo per un’altra sfida entusiasmante “Campionato del mondo di Pizza EXPOCOOK” dove presenterò una Pizza Inedita, prodotta esclusivamente con prodotti locali Campobellesi.