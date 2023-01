Consiglio Comunale a Canicattì di mercoledì 25: è aggiunto punto all’OdG

Si comunica che all’O.d.G del Consiglio Comunale di mercoledì 25 gennaio 2023.p.v., notificato giusta nota di convocazione prot.llo gen.le n. 2036 del 17/01/2023 u.s., è stato aggiunto il seguente argomento:

1) Proposta atto deliberativo avente per oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO “LIMITAZIONI DEL CONSUMO DI NUOVO SUOLO E MUTAMENTO DELLE DESTINAZIONI D’USO ALLA LUCE DEI CONTENUTI DELLA L.R. N. 16/2016 E DELLA L. N. 308/2004. REGOLAMENTAZIONE SULLA CESSIONE DI CUBATURA ART. 5, C. 1, LETT. C) DELLA L. N. 106/2011 E DELL’ART. 1 COMMA 21 E SEGG. DELLA L. N. 308/2004”, pervenuta giusta nota prot. 2187 del 17/01/2023, presentata dai consiglieri comunali: Cesare Sciabarrà, Giuseppe Lo Giudice, Alida Turco, Anita Alessi, Gianluca Cilia, Fabio Falcone, Liliana Marchese Ragona, Giuseppe Lalicata e Diego Ficarra.