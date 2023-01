Menfi, tabaccaio interrompe sciopero della fame dopo due settimane

Il tabaccaio di Menfi Giuseppe Scirica ha interrotto oggi lo sciopero della fame iniziato 2 settimane fa per protestare contro gli ostacoli che hanno impedito il ripristino di un costone franato 14 mesi fa nella località di Porto Palo rendendo inagibile il suo esercizio commerciale.

La sua decisione è scaturita dopo avere appreso che il governo della Regione ha stanziato 500 mila euro per intervenire immediatamente, attraverso la struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, per la messa in sicurezza dell’area in cui, oltre alla tabaccheria, ricadono anche un minimarket e una ventina di villette, anch’esse evacuate a seguito della frana.

In attesa che vengano effettuati questi lavori, la Federazione Italiana Tabaccai ha messo a disposizione di Scirica un prefabbricato che, provvisoriamente in una sede diversa, gli permetta di tornare ad aprire la sua attività commerciale.