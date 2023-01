De Luca (M5S): Dalla Regione un DEFR senza progetti e visione. Non siano i siciliani a pagare le beghe interne alla maggioranza

“Davvero incredibile come il governo targato Schifani, che si era presentato ai cittadini come risolutore o innovatore, in realtà stia disattendendo ogni promessa fatta in campagna elettorale. Oggi si sono presentati con un documento di economia e finanza regionale, senza uno straccio di progetto o di visione e su questo hanno costruito una legge finanziaria che non concede respiro né alle imprese né ai cittadini”.

A dichiararlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’ARS Antonio De Luca a margine della discussione sul documento di economia e finanza a Sala D’Ercole.

“Oggi il governo regionale – spiega il deputato – ci presenta un defr redatto dal precedente governo, peraltro mai discusso nella precedente legislatura. I governi di centrodestra ci stanno abituando ad una totale mancanza di un piano operativo per sollevare imprese e cittadini dall’impasse economica iniziata già in periodo covid. Siamo ovviamente consapevoli che le faide politiche interne alla maggioranza paralizzano il governo, ma non siano i siciliani a pagare le loro beghe politiche” – conclude De Luca.