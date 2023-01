Schiaffi e pugni alla moglie in auto: trentenne in ospedale

Schiaffi e pugni alla moglie in auto dopo una discussione. È accaduto in via Imera, nel cuore di Agrigento, a pochi metri dalle sedi istituzionali di polizia e carabinieri. Ad avere la peggio è stata la donna, una trentenne agrigentina, che è stata trasportata in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio con evidenti segni in faccia. Non è ancora chiaro il motivo alla base della discussione.

L’uomo, un quarantatreenne empedoclino, ha arrestato il veicolo nei pressi di piazzale Rosselli colpendo la moglie ripetutamente. La ragazza è riuscita a rifugiarsi sotto il colonnato della sede delle Poste Italiane ed è stata soccorsa da passanti.

Poi sono arrivati anche i carabinieri. La donna ha dichiarato di voler procedere a denunciare il marito che adesso rischia di essere accusato di lesioni personali.