Licata, due pensionate scippate davanti il supermercato: 74enne in ospedale

Due anziane pensionate sono state scippate della borsa nei pressi di un supermercato in via Gela, a Licata. Ad entrare in azione per entrambi i casi, probabilmente, lo stesso malvivente. L’uomo ha agito con volto parzialmente travisato.

Nel primo caso ha atteso che uscisse dal market una settantaquattrenne sorprendendola alle spalle e strattonandola. Poi la fuga con la borsa al cui interno vi erano i documenti personali della signora e 250 euro in contanti.

La donna, soccorsa da alcuni passanti, è finita in ospedale con una prognosi di cinque giorni. Il secondo episodio a distanza di pochi metri. Anche in queso caso la modalità di azione è stata uguale al primo scippo. A farne le spese un’altra pensionata che è stata derubata della borsa.

All’interno dell’accessorio poche decine di euro. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato, diretti dal vicequestore Cesare Castelli, e i carabinieri della Compagnia, agli ordini del capitano Augusto Petrocchi.