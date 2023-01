Pnrr. Fondi ai comuni per progettazione. Gennuso (FI) “Soddisfazione per impegno governo regionale”

“Desidero esprimere la mia soddisfazione per l’annuncio fatto ieri dall’Assessore Marco Falcone di un fondo di 200 milioni di euro da destinare ai Comuni per la progettazione del PNRR. E’ un risultato frutto dell’impegno di tanti, che risponde alle necessità che avevamo manifestato da parte del nostro territorio. Saremo a fianco del Governo per garantire che queste somme siano presto disponibili e per far sì che al più presto si possano snellire le procedure per l’affidamento degli incarichi a professionisti, in modo che i Comuni siano competitivi nella partecipazione alle tante gare di questi mesi per l’assegnazione dei fondi del PNRR.”

Lo dichiara il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso