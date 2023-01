Donna trovata con 3 kg di droga ed una pistola, il gip la scarcera

Il gip del Tribunale di Siracusa ha disposto la scarcerazione di una donna di 52 anni siracusana, arrestata dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio e detenzione di arma clandestina. La decisione è stata assunta al termine dell’udienza di convalida dell’indagata, difesa dall’avvocato Junio Celesti, e tra le ragioni addotte dal giudice c’è la circostanza che la donna non ha precedenti penali.

Al termine della perquisizione, nella sua abitazione, in via Italia, nella zona nord di Siracusa, gli agenti della Squadra mobile hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga, per circa 3 kg. In particolare, sono stati scovati circa un kg di cocaina in pezzi solidi, marijuana per circa un kg ed hashish per 824 grammi.

Inoltre, in quella casa c’erano bilancini elettronici di precisione ed una macchinetta per effettuare il confezionamento sottovuoto. Nella stanza, inoltre, è stata rinvenuta e sequestrata una pistola a salve, modificata artigianalmente, marca Bruni modello 32, con caricatore e 11 cartucce calibro 380. Come disposto dalla Procura di Siracusa, a conclusione degli accertamenti la donna era stata accompagnata in carcere, nel penitenziario femminile di piazza Lanza, a Catania ma adesso si trova nella sua abitazione, ai domiciliari.