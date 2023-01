Medicina e Geriatria reparti Covid a Lentini, il caso in commissione Sanità

E’ polemica per la decisione dell’Asp di Siracusa di chiudere i reparti di Medicina/Geriatria e Lungodegenza per far posto ai pazienti Covid. Una scelta, motivata dalla direzione sanitaria, a seguito dell’aumento dei contagi nel Siracusano ma secondo alcuni partiti, tra cui Pd e M5S, si tratta di una direzione sbagliata. “L’ospedale di Lentini e le scelte sanitarie operate dall’Asp di Siracusa saranno al centro della riunione della Commissione Sanità convocata per

martedì 24 gennaio a Palermo” afferma il deputato regionale del M5S, Carlo Gilistro.

“La sanità pubblica nella zona nord della provincia di Siracusa deve poter garantire standard dignitosi di accoglienza. Le ultime decisioni, dall’apertura del reparto covid alla chiusura o conversione di altri reparti e servizi ambulatoriali, non possono essere accettate supinamente. Servono chiarimenti – insiste Gilistro – sui programmi e le prospettive e soprattutto evitare il rischio di smobilitare la sanità della zona nord della provincia di Siracusa”.

Il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, è stato convocato in audizione e risponderà alle domande dei componenti della Commissione. “Ci sarà anche l’assessore regionale Giovanna Volo, segno che è stata riconosciuta l’importanza della questione. Parteciperanno anche i sindaci di Lentini, Carlentini e Francofonte (Lo Faro, Stefio eLentini), insieme al rappresentante del Comitato Unitario Sanità Pubblica, Paolo Censabella” conclude Gilistro.