Cominciano i preparativi, a Campobello di Licata, per la manifestazione sulla Festa dei Giovani a cura della diocesi. Sull’argomento intervengono il sindaco Antonio Pitruzzella e l’assessore Calogero Patti: “Quest’anno la nostra comunità avrà un’importante sfida da affrontare: il “Giovani in Festa 2023” che si svolgerà il primo di maggio nella nostra cittadina. Siamo orgogliosi di questo, ma siamo anche consapevoli che questo evento impegnerà strenuamente tutte le forze a disposizione. Non dobbiamo farci trovare impreparati e per questo i lavori sono già iniziati da mesi.

La portata e l’impegno delle attività da portare a compimento sono particolarmente rilevanti e la necessità di volontari è tanta.

Il Giovani in Festa 2023 ha bisogno di volontari: invitiamo tutti i giovani che hanno voglia di spendersi per la propria comunità a farsi avanti per impegnarsi in un progetto eccezionale per la nostra città, condividendo momenti di allegria e spensieratezza e di crescita.

Sarà la festa dei giovani per i giovani ed un’importante sfida che tutti voi dovrete affrontare con la forza infinita che vi contraddistingue

