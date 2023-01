Sicindustria Caltanissetta, Domenico Lorefice è il nuovo presidente

Domenico Lorefice è il nuovo presidente della delegazione di Sicindustria Caltanissetta. Classe ’63, Lorefice è amministratore delegato della Lorefice & Ponzio srl, azienda con sede a Gela che, da oltre cinquant’anni, opera nell’ambito delle problematiche connesse all’inquinamento marino da idrocarburi, approntando un sistema organizzato di servizi per l’antinquinamento e il disinquinamento delle acque portuali e costiere e che, negli ultimi anni, ha ampliato la propria attività occupandosi anche dei sollevamenti. Il neo presidente, che ha già guidato il comitato della Piccola Industria nisseno, subentra all’uscente Gianfranco Caccamo.

Confermato Ignazio Manduca nella qualità di vicepresidente vicario. Manduca accompagnerà il lavoro del presidente insieme all’attuale squadra composta da Carlo Montella (Eni Rewind spa), Vittorio Ruggieri (Campari group), Stefano Terrana (Enel spa), Orazio Scerra (Ergo Meccanica srl), Vincenzo Geraci (Co.ed.in. spa), Emanuele Pintaudi (Pintaudi trasporti) e da Vincenzo Scerra (Scerra holding spa), attuale presidente del Gruppo dei Giovani Imprenditori nisseno.

“Sono felice dell’incarico che ho ricevuto – commenta Lorefice – e, al tempo stesso, consapevole dell’onere che mi sto assumendo nei confronti dei colleghi imprenditori. Nei periodi di maggiore crisi emerge con ancora più vigore l’importanza della rappresentanza e Sicindustria è un punto di riferimento imprescindibile per le imprese e, più in generale, per tutto il territorio. Legalità, efficienza, innovazione, digitalizzazione e green continuano a essere i punti cardine del mio impegno confindustriale, consapevole che da questi passano il presente e il futuro”.