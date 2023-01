Siculiana, due colpi di pistola sull’auto di un avvocato

Due colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l’automobile di un avvocato di Siculiana. L’episodio, registratosi a tarda notte, è avvenuto nel centro del paese. Un foro è stato rinvenuto sullo sportello posteriore mentre l’altro ad altezza del vetro anteriore del veicolo.

A fare la scoperta è stato il legale nel momento di recuperare l’auto parcheggiata sotto casa. Immediata la chiamata al numero unico di emergenza. Il professionista si è poi recato dai carabinieri e ha denunciato l’accaduto.

I militari della Compagnia di Agrigento hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’evento. Non sarebbero stati trovate né le pallottole né le ogive. Al lavoro il reparto della Scientifica a “caccia” di elementi utili per le indagini.