Assicuratrice chiede soldi per una polizza ma è una truffa

Gli agenti del commissariato di polizia di Pachino hanno denunciato una donna di 49 anni per truffa. Secondo quanto emerso nelle indagini, l’indagata avrebbe chiesto soldi per una polizza assicurativa, mai concretizzatasi.

In realtà, la 49enne svolge il lavoro di assicuratrice ed è abbastanza nota nella sua comunità e chi è incappata nella sua rete sarebbe stata una cliente.

A quest’ultima, stando ad alcune informazioni delle forze dell’ordine, sarebbe scaduta da poco la polizza, per cui l’indagata, per riuscire a strapparle l’accordo, le avrebbe chiesto di darle un anticipo, quantificato in 210 euro, allo scopo di blindare il contratto.

Solo che questa polizza non sarebbe stata consegnata nelle mani della cliente, che avrebbe messo pressioni perché avesse tutto nero su bianco ma, nonostante le insistenza, non avrebbe avuto risposte concrete, piuttosto vaghe promesse.

La decisione di denunciare il caso alla polizia

La vittima ne avrebbe parlato con amici e familiari che le avrebbero suggerito di recarsi dalle forze dell’ordine per esporre il suo caso, d’altra parte aveva già anticipato dei soldi, che avrebbe potuto impiegare in altro modo. Fatto sta che si è presentata negli uffici del commissariato di polizia di Pachino ed è stata sentita dagli inquirenti che hanno avviato le indagini.

Indagata per truffa

Le attenzioni, naturalmente, si sono concentrate sull’assicuratrice che non sarebbe riuscita a produrre quella polizza per cui avrebbe chiesto un anticipo alla cliente.

l termine dei controlli, la 49enne è stata denunciata per truffa: è indagata a piede libero ma dovrà affrontare un procedimento giudiziario. Le indagini, però, non sono ancora chiuse, gli agenti di polizia hanno il sospetto che la donna possa avere usato lo stesso stratagemma con altre persone. E’, infatti, in corso un controllo sulla rete dei clienti della 49enne per verificare se l’indagata ha bussato alla loro porta con proposte di polizze assicurative.